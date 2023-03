Landtag Mecklenburg-Vorpommern Foto: Jens Büttner/dpa/Archivbild up-down up-down Landtag Linksfraktion will Teilhabe in Kommunen stärken Von dpa | 01.03.2023, 16:26 Uhr

Die Linke sieht nach den Erfahrungen mit Corona- und Energie-Krise Handlungsbedarf für die Kommunen in Mecklenburg-Vorpommern. Es habe sich gezeigt, an welchen Stellen nachjustiert werden müsse, erklärte der Landtagsabgeordnete Dirk Bruhn am Mittwoch anlässlich der dreitägigen Winterklausur seiner Fraktion in Banzkow (Landkreis Ludwigslust-Parchim). An der Beratung hatte auf Einladung auch Innenminister Christian Pegel vom Linke- Koalitionspartner SPD teilgenommen.