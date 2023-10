Parteien Linke: Parteiabspaltung durch Wagenknecht unverantwortlich Von Andreas Ohler | 21.10.2023, 17:54 Uhr Sahra Wagenknecht Foto: Heiko Rebsch/dpa up-down up-down

Die Linke in Mecklenburg-Vorpommern hat mit scharfer Kritik und klaren Ansagen auf die offenbar bevorstehende Partei-Neugründung durch die Linke-Politikerin Sahra Wagenknecht reagiert. „Die Linke ist und bleibt die richtige Adresse für alle, denen soziale Gerechtigkeit, Frieden und Solidarität für alle am Herzen liegen“, heißt es in einer am Samstag in Schwerin verbreiteten Erklärung des Landesvorstandes. Die von der Nordost-Linken gestellten Abgeordneten in Bundestag und Landtag und die kommunalen Mandatsträger blieben stabile Stützen dieser sozialen Politik.