Michael Noetzel Foto: Jens Büttner/dpa/Archivbild up-down up-down Landtag Linke stellt sich gegen Neonazi-Demo am Shoah-Gedenktag Von dpa | 26.01.2023, 14:31 Uhr

Die Linksfraktion verurteilt eine geplante Demonstration Rechtsradikaler in Güstrow am Freitag, dem Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus. „Die ewig gestrigen Hitler-Fans beweisen mit ihrem Aufruf mal wieder, dass Antisemitismus und Vernichtungswille untrennbare Grundpfeiler ihrer braunen Ideologie bleiben“, sagte der innenpolitische Sprecher der Linksfraktion, Michael Noetzel, am Donnerstag in Schwerin.