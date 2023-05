Landesparteitag Foto: Frank Hormann/dpa up-down up-down Asylbewerber Linke: Allen ohne Straftaten Aufenthaltstitel geben Von dpa | 10.05.2023, 15:13 Uhr

Die in Mecklenburg-Vorpommern an der Landesregierung beteiligte Linke hat unmittelbar vor Beginn des Bund-Länder-Flüchtlingsgipfels am Mittwoch weitreichende Forderungen zum Aufenthaltsrecht vorgelegt. So sollten alle Asylbewerber, die strafrechtlich nicht auffällig geworden sind, einen dauerhaften Aufenthaltstitel erhalten, erklärten die beiden Landesvorsitzenden der Partei in Mecklenburg-Vorpommern, Vanessa Müller und Peter Ritter.