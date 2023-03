Unfall Foto: Daniel Karmann/dpa/Symbolbild up-down up-down Vorpommern-Rügen Linienbus stößt mit Auto zusammen: Vier Fahrgäste verletzt Von dpa | 01.03.2023, 10:55 Uhr

Bei einem Zusammenstoß eines Autos mit einem Linienbus sind in Stralsund vier Menschen verletzt worden. Wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch sagte, hatte ein Autofahrer dem Bus am Dienstag an einer Einmündung die Vorfahrt genommen. Unter den Fahrgästen im Bus wurden vier Frauen im Alter von 55, 64, 72 und 78 Jahren verletzt. Der 81-jährige Unfallverursacher, seine Beifahrerin und der Busfahrer, der nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte, blieben unverletzt. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung gegen den Senior aus dem Auto.