Ausstellung Lindenberg-Schau in Rostock wird verlängert: Besucherrekord Von dpa | 16.08.2023, 13:21 Uhr Udo-Lindenberg-Schau in Rostock Foto: Jens Büttner/dpa up-down up-down

Die Udo-Lindenberg-Ausstellung in der Kunsthalle Rostock hat einen Besucherrekord aufgestellt und wird bis Ende Oktober verlängert. Seit der Eröffnung am 1. Juni hätten 30.000 Besucherinnen und Besucher die Ausstellung gesehen. „Noch nie seit 1989 hatten wir einen derartigen Besucherandrang“, sagte der Leiter der Kunsthalle, Jörg-Uwe Neumann, am Mittwoch in Rostock. „Udo schlägt alle Rekorde.“