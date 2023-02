Blaulicht Foto: Daniel Vogl/dpa/Symbolbild up-down up-down Vorpommern-Greifswald Liebesspiel mit Handschellen geht schief: Mann ruft Polizei Von dpa | 16.02.2023, 15:47 Uhr

Ein Liebesspiel mit Handschellen ist bei einem Paar in Penkun (Vorpommern-Greifswald) gründlich schiefgegangen. Wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte, wurde am frühen Morgen der Notruf gewählt, weil der Mann nach der Fesselung die Hände partout nicht mehr freibekam und Finger bereits blau anliefen. Die Polizisten fuhren mit Blaulicht und Martinshorn in die Kleinstadt. Parallel wurde der Rettungsdienst alarmiert.