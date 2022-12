Letztes Kreuzfahrtschiff der Saison Foto: Bernd Wüstneck/dpa up-down up-down Tourismus Letztes Kreuzfahrtschiff des Jahres in Wismar Von dpa | 07.12.2022, 16:14 Uhr

Zwei Tage nach Warnemünde hat am Mittwoch auch Wismar das Kreuzfahrtjahr 2022 beendet. Als elftes Schiff machte die „Amera“ am Morgen im Hafen der Hansestadt fest, wie ein Stadtsprecher sagte. Am Abend sollte sie wieder ablegen, um ihre Ostseekreuzfahrt in Richtung Stettin (Szczecin) fortzusetzen. Für nächstes Jahr sind den Angaben zufolge bislang neun Anläufe angemeldet.