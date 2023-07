Sommerferien Foto: picture alliance/dpa/Illustration up-down up-down Schulen Letzter Schultag vor den Sommerferien Von dpa | 14.07.2023, 01:48 Uhr

An diesem Freitag werden in den Schulen in Mecklenburg-Vorpommern die Zeugnisse verteilt. Für gut 160.000 Schüler an den allgemeinbildenden Schulen und rund 35.000 an den beruflichen Schulen beginnen danach die Sommerferien, wie das Bildungsministerium in Schwerin mitteilte. Erster Schultag nach den Ferien ist an den allgemeinbildenden Schulen Montag, der 28. August. An den Berufsschulen startet der Unterricht eine Woche später.