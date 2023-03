Demo vor dem Schweriner Schloss. Laut SKL-Glücksatlas werden die Menschen in MV immer unglücklicher. Foto: Jens Büttner up-down up-down Spurensuche in MV Letzter Platz im Glücksatlas: Von wegen „MV tut gut“ oder „Land zum Leben“? Von Hannes Henffler | 28.03.2023, 16:56 Uhr

Von Platz 10 im Vorjahr auf Platz 16 im Jahr 2022. Nirgendwo in Deutschland sollen die Menschen so unzufrieden sein wie in MV. Woran liegt das?