Zwei Leichen in Rostock entdeckt Foto: Bernd Wüstneck/dpa up-down up-down Ermittlungen Leichenfund: Obduktion soll Todesursache klären Von dpa | 06.06.2023, 14:39 Uhr

Der Tod zweier Männer in Rostock gibt der Polizei weiter Rätsel auf. Die Leichen der beiden jeweils 43-Jährigen waren am Montag auf einem Gelände der Rostocker Stadtwerke bei einem Wärmespeicher gefunden worden. Die Staatsanwaltschaft Rostock habe die Obduktion der beiden Toten beauftragt, teilte die Sprecherin der Behörde am Dienstag mit. Weitere Erkenntnisse lägen nicht vor. Die Polizei hatte am Montag mitgeteilt, dass es keine Anhaltspunkte für eine Straftat gebe.