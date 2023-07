Bildungsministerin Foto: Jens Büttner/dpa/Archivbild up-down up-down Bildung Lehrer: Fortbildung in Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem Von dpa | 19.07.2023, 12:42 Uhr

Mecklenburg-Vorpommerns Bildungsministerin Simone Oldenburg (Linke) reist am Donnerstag mit einer Gruppe von 24 Lehrerinnen und Lehrern nach Israel. Damit werde nach einer mehrjährigen coronabedingten Unterbrechung die Fortbildung für Pädagogen in der Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem wieder aufgenommen. „Ich möchte auch persönlich die enge Verbindung Mecklenburg-Vorpommerns zu Israel weiter intensivieren, dazu gehören die Fortbildungen an der Internationalen Schule für Holocaust-Studien Yad Vashem“, erklärte Oldenburg.