Lebensmittelwirtschaft ächzt unter Energiepreisentwicklung Von dpa | 29.08.2022, 15:24 Uhr

Die Nahrungsmittelwirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern blickt mit Sorge auf die Preisentwicklungen bei Energie und Rohstoffen. „Die aktuelle Lage ist für die Mehrheit der Betriebe überaus unbefriedigend“, konstatierte am Montag der Vorsitzende des Landes-Agrarmarketingvereins (AMV), Tobias Blömer, in Rostock.