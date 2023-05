Unbekannte haben am heutigen Samstagnachmittag auf dem Gelände des Caravancamps Ostseeblick in Dranske einen Blindgänger einer Flakgranate entwendet. Wie die Polizei mitteilt, wurde der Sprengkörper auf Höhe des schmalen Damms, zwischen Wieker Bodden und der Ostsee, am Strand durch Mitarbeiter des Camps gefunden.

Die alarmierte Polizei sicherte die Fundstelle bis zum Eintreffen des Munitionsbergungsdienstes mit Flatterband. Als die Beamten mit dem Bergungsdienst gegen 14.00 Uhr wieder am Fundort eintrafen, war die Granate verschwunden.

Es besteht Lebensgefahr – Eltern sollen Kinder sensibilisieren

Gegenwärtig wird davon ausgegangen, dass es sich um einen Blindgänger handelte. Aus diesem Grund besteht bei unsachgemäßer Handhabung Lebensgefahr, warnt die Polizei. Sie bittet um Mithilfe bei der Auffinsung der Granate. Personen, die sich im besagten Zeitraum im Bereich des Strandes südlich des Caravancamps Dranske aufgehalten haben, werden gebeten, ihre Beobachtungen in diesem Zusammenhang sofort der Polizei mitzuteilen. Die Polizei bittet außerdem, Eltern, die sich mit ihren Kindern in diesem Bereich aufgehalten haben, mit ihren Kindern über die Gefahr zu sprechen.

Hinweise zu der Granate nimmt die Polizei in Sassnitz unter Tel. 038392/307224 oder

jede andere Polizeidienststelle entgegen.