Gerichtssaal Foto: Swen Pförtner/dpa/Symbolbild up-down up-down Prozesse Lebensgefährlicher Messerangriff: Opfer soll aussagen Von dpa | 12.01.2023, 02:48 Uhr

Am Landgericht Neubrandenburg wird am Donnerstag (10.00 Uhr) der Prozess um einen lebensgefährlichen Messerangriff im Juli 2022 in Demmin fortgesetzt. Am zweiten Verhandlungstag sollen unter anderem ein zweiter Verdächtiger aus Demmin und das Opfer angehört werden. Davon erhofft sich die Kammer mehr Klarheit darüber, warum und auf welche Weise es zu der Tat kam. Dem 33-jährigen Angeklagten werden versuchter Totschlag und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen.