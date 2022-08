ARCHIV - Ein Sarg mit der Aufschrift «Achtung! Covid-19». Foto: Felix Kästle/dpa/Archivbild FOTO: Felix Kästle up-down up-down Covid-19 Lebenserwartungsrückgang während Corona: MV im Mittelfeld Von dpa | 17.08.2022, 09:23 Uhr

Wie auch in anderen Bundesländern ist in Mecklenburg-Vorpommern die durchschnittliche Lebenserwartung während der Corona-Pandemie gesunken. Der Rückgang bewegte sich im Nordosten nach neuesten Daten im Ländervergleich im Mittelfeld. „In der Betrachtung zwischen 2019 und 2021 haben die südlichen Regionen Ostdeutschlands die stärksten Rückgänge verzeichnet“, sagte Markus Sauerberg vom Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung am Mittwoch in Wiesbaden.