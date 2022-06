Karl Lauterbach (SPD), Bundesgesundheitsminister. Foto: Jens Büttner/dpa FOTO: Jens Büttner Gesundheit Lauterbach zu Corona-Pandemie: Schwierige Übergangsphase Von dpa | 16.06.2022, 12:49 Uhr

Deutschland befindet sich nach Ansicht von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) in einer schwierigen Übergangsphase der Corona-Pandemie. Es gebe aktuell eine Sommerwelle, die von Experten auch so erwartet worden sei, sagte Lauterbach am Donnerstag bei der 17. Nationalen Branchenkonferenz Gesundheitswirtschaft in Rostock. Es müsse nun überlegt werden, wie die Vorbereitungen auf die kommenden Monate laufen könnten. „Wir können uns nicht noch mal einen Herbst leisten, wo wir so vorbereitet sind wie im letzten Herbst.“