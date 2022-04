Landgericht Neubrandenburg FOTO: Bernd Wüstneck Landgericht Neubrandenburg Läuferin bewusstlos gewürgt: 17-Jähriger kommt vor Gericht Von dpa | 08.04.2022, 04:49 Uhr | Update vor 28 Min.

Fast sechs Monate nach einem Überfall auf eine Freizeitläuferin in Altentreptow (Mecklenburgische Seenplatte) soll am 19. April der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter beginnen. Dem 17-Jährigen wird versuchter Totschlag vorgeworfen, wie das Landgericht Neubrandenburg am Donnerstag mitteilte. Der Beschuldigte soll die 50-jährige Frau am 1. November 2021 plötzlich von hinten umfasst und sie bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt haben.