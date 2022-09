Blaulicht Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Ludwigslust-Parchim Laubbläser zu laut? Polizei beschlagnahmt Gewehre in Demen Von dpa | 30.09.2022, 10:52 Uhr

Der Krach eines Laubblasgerätes hat in Demen (Ludwigslust-Parchim) zu einer Bedrohung mit Waffen und einem Polizeieinsatz geführt. Wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte, wurde ein Mitarbeiter einer Gartenbaufirma am Donnerstag deshalb von einem Anwohner mit Gewehren bedroht. Dem 29-Jährigen war das Geräusch des Profi-Laubsaugers angeblich zu laut. Verletzt wurde niemand.