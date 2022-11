Blaulicht Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild up-down up-down Landkreis Nordwestmecklenburg Lastwagen kommt von A20 ab: Fahrer schwer verletzt Von dpa | 22.11.2022, 06:59 Uhr

Bei einem Unfall auf der Autobahn 20 bei Schönberg (Landkreis Nordwestmecklenburg) ist ein Lastwagenfahrer schwer verletzt worden. Am frühen Dienstagmorgen kam der in Richtung Rostock fahrende mit Farbe beladene Lastwagen aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und fuhr in einen Graben, wie die Polizei Rostock am Dienstag mitteilte. Der Fahrer erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht.