Mecklenburgische Seenplatte Lastwagen kippt auf Autobahn 19 um: Fahrerin schwer verletzt Von dpa | 14.06.2022, 07:16 Uhr

Bei einem Lastwagen-Unfall auf der Autobahn 19 in der Nähe von Waren ist die 44-jährige Fahrerin schwer verletzt worden. Sie wurde am Montagnachmittag in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte.