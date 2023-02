Gasherd mit Flamme Foto: Frank Rumpenhorst/dpa/Symbolbild up-down up-down Hochschulen Langes Warten auf 200 Euro Energiepreispauschale Von dpa | 08.02.2023, 16:38 Uhr

In Mecklenburg-Vorpommern wächst die Ungeduld wegen der noch immer nicht ausgezahlten Energiepreispauschale für die Studierenden in Höhe von einmalig 200 Euro. „Vor vier Monaten wurden Studentinnen und Studenten 200 Euro versprochen und wahrscheinlich wird es noch mal zwei Monate dauern, bis das Geld endlich da ist“, kritisierte die wissenschaftspolitische Sprecherin der oppositionellen CDU-Landtagsfraktion, Katy Hoffmeister, am Mittwoch.