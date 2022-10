Manuela Schwesig Foto: Fabian Sommer/dpa/Archivbild up-down up-down Energiekrise Landtagswoche startet mit Regierungserklärung Von dpa | 05.10.2022, 03:34 Uhr

Die Diskussion rund um die Folgen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine und die richtige Reaktion darauf sind am Mittwoch Thema im Landtag. Die Regierungschefin will vor dem Parlament die aktuelle Situation der Energieversorgung darlegen.