Ministerpräsidentin manuela Schwesig (SPD) FOTO: Jens Büttner/dpa Sellerings Klimastiftung Opposition: SPD-Landtagspräsidentin soll Schwesig Dampf machen Von Uwe Reißenweber | 28.04.2022, 12:58 Uhr

Die Jamaika-Fraktionen sehen ihre parlamentarischen Rechte missachtet. In einem Brief an Parlamentspräsidentin Birgit Hesse machen sie ihrem Unmut Luft. Und auch Ex-Regierungschef Erwin Sellering fährt schweres Geschütz auf.