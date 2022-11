Landtagssitzung Mecklenburg-Vorpommern Foto: Jens Büttner/dpa/Symbolbild up-down up-down Politik Landtag setzt Sitzung fort Von dpa | 09.11.2022, 17:50 Uhr

Der Landtag in Schwerin setzt heute seine Beratungen fort. Unmittelbar vor der Jahrestagung des Erwerbslosenparlaments werden die Abgeordneten auf Antrag von Linke und SPD über die Lage am Arbeitsmarkt in Mecklenburg-Vorpommern beraten. Konkret geht es um die Wiedereingliederung arbeitsloser Akademiker. Deren Zahl bleibt den Angaben zufolge seit Jahren nahezu unverändert.