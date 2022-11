Blick in den Landtag MV Foto: Jens Büttner up-down up-down Mecklenburg-Vorpommern Landtag will Nachtragshaushalt auf Weg bringen Von dpa | 18.11.2022, 17:46 Uhr

Der Landtag von Mecklenburg-Vorpommern will am nächsten Donnerstag in einer Dringlichkeitssitzung einen Nachtragshaushalt für den geplanten Energiefonds beschließen, um die Menschen von den hohen Preisen zu entlasten. Das sagte eine Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion am Freitag.