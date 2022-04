Landtag Mecklenburg-Vorpommern FOTO: Jens Büttner Doppelhaushalt Wenn´s ums Geld geht: Linke wirft CDU „klägliche Unkenrufe“ vor Von Uwe Reißenweber | 22.04.2022, 14:29 Uhr

Am Montag berät der Landtag Mecklenburg-Vorpommern in erster Lesung den Etat. In der Sondersitzung wird auch eine Regierungserklärung von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) erwartet.