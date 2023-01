Birgit Hesse (SPD) Foto: Jens Büttner/dpa/Archivbild up-down up-down Schwerin Landtag gedenkt der Opfer der tödlichen Messerattacke Von dpa | 26.01.2023, 22:12 Uhr

Mecklenburg-Vorpommerns Landtagspräsidentin Birgit Hesse hat den Familien der Opfer der Messerattacke von Brokstedt ihr tief empfundenes Mitgefühl bekundet. „Ich denke, ich spreche für uns alle, wenn ich sage, dass wir in Gedanken bei unseren Nachbarn in Schleswig-Holstein sind“, sagte Hesse am Donnerstagabend zum Abschluss der Parlamentssitzung in Schwerin.