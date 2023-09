Sondersitzung Landtag berät erstmals über Landesetat für 2024/25 Von dpa | 04.09.2023, 02:48 Uhr Landtag Mecklenburg-Vorpommern Foto: Jens Büttner/dpa/Archivbild up-down up-down

Die Landesregierung Mecklenburg-Vorpommerns will mit einem beschlossenen Landesetat und damit einem klaren Finanzrahmen in das Jahr 2024 starten. Am Montag (10.00 Uhr) - und damit früher als zunächst geplant - beginnen im Landtag die Beratungen zum Etatentwurf der rot-roten Koalition. Die Sondersitzung für die erste Lesung wurde der regulären ersten Sitzung nach der parlamentarischen Sommerpause vorgeschaltet. Nach vertiefenden Beratungen in den Fachausschüssen soll dann vermutlich im Dezember über den Finanzplan abgestimmt werden.