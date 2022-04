MV-Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) FOTO: Jens Büttner Plenarsitzung Viertägige Landtagssitzung startet mit Regierungserklärung Von dpa | 05.04.2022, 05:14 Uhr | Update vor 11 Min.

Nach Sitzungen bis weit in die Nacht im März verteilt der Landtag in Schwerin seine Beratungen im April gleich auf vier Tage. Erstmals nach langer Abwesenheit wird auch Ministerpräsidentin Schwesig wieder im Parlament erwartet. Sie kündigte eine Regierungserklärung an.