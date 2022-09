Landtagssitzung Foto: Bernd Wüstneck/dpa up-down up-down Regierung Landtag beendet Beratungen Von dpa | 09.09.2022, 02:03 Uhr

Der Landtag in Schwerin beschließt am Freitag (9.00 Uhr) seine dreitägigen Beratungen. Zu Beginn der letzten Plenarsitzung im September will sich das Parlament mit den rassistischen Ausschreitungen 1992 in Rostock-Lichtenhagen befassen. Vor 30 Jahren hatten Anwohner und Neonazis dort unter dem Applaus Tausender Schaulustiger die Zentrale Aufnahmestelle für Asylsuchende und ein Wohnheim für vietnamesische Arbeiter angegriffen und teils in Brand gesetzt. Ende August war in Rostock mit zahlreichen Veranstaltungen an die Krawalle erinnert worden.