Agrar Landpartie zu Höfen und Betrieben: Wie funktioniert „Bio“? Von dpa | 23.09.2023, 10:34 Uhr | Update vor 26 Min. Bio-Fleisch vom Gut-Darß Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa up-down up-down

In Mecklenburg-Vorpommern hat die Bio- Branche am Samstag ihre Türen und Tore für einen landesweiten Besuchs- und Informationstag geöffnet. An der inzwischen 16. Bio-Landpartie nehmen 62 Unternehmen teil, darunter Bio-Landwirtschaftsbetriebe, Bio-Käsereien, -Bäckereien, -Mostereien, Brennereien, -Mühlen, -Fleischereien sowie Bio-Vermarkter. Die Veranstaltung mit Angeboten in zwölf MV-Regionen wird von der Umweltschutzorganisation BUND organisiert.