Nordwestmecklenburg Landkreis verzichtet auf Beschwerde gegen Baustopp für Upahl Von dpa | 15.03.2023, 16:56 Uhr

Der Landkreis Nordwestmecklenburg verzichtet auf eine Beschwerde gegen den gerichtlich verfügten Baustopp der Container-Flüchtlingsunterkunft mit 400 Plätzen im 500-Einwohner-Dorf Upahl. Dies teilte der Landkreis am Mittwoch mit. Das Verwaltungsgericht Schwerin hatte den bereits begonnenen Bau Anfang März in einem Eilverfahren gestoppt, weil keine Baugenehmigung vorlag. Geklagt hatte die Gemeinde. Sie sah sich nicht ausreichend beteiligt. Am vergangenen Freitag stellte der Landkreis nun den Bauantrag, wie es weiter hieß. Wenn die Genehmigung vorliegt, kann mit dem Bau begonnen werden.