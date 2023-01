Flüchtlingsunterkunft Foto: picture alliance /dpa/Archivbild up-down up-down Demonstrationen Landkreis: Andrang bei Protesten gegen Flüchtlingsunterkunft Von dpa | 26.01.2023, 12:33 Uhr

Der Kreis Nordwestmecklenburg erwartet einen regen Andrang bei dem geplanten Protest gegen die Flüchtlingsunterkunft in Upahl. Teile des Parkplatzes der Malzfabrik in Grevesmühlen seien für die angemeldete Demo abgesperrt worden, teilte die Kreisverwaltung am Donnerstag in Wismar mit. Dort findet am heutigen Donnerstag eine Kreistagssitzung statt.