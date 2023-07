Schule Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild up-down up-down Finanzen Landeszuschüsse für Privatschulen in der Diskussion Von dpa | 13.07.2023, 15:43 Uhr

Auch nach der Zusicherung von Bildungsministerin Simone Oldenburg (Linke), die Landeszuschüsse für Schulen in freier Trägerschaft nicht rückwirkend zu kürzen, bleibt die Finanzierung der Privatschulen in der Diskussion. Redner der Opposition mahnten am Donnerstag im Landtag in Schwerin Reformen beim Berechnungsmodus für die Zuwendungen und eine langfristig bedarfsgerechte Ausstattung an.