Stellenausschreibung Landesregierung wirbt auf Instagram und TikTok um Lehrer Von dpa | 06.07.2022, 15:31 Uhr

Die Landesregierung in Mecklenburg-Vorpommern versucht den Generationenwechsel im Bildungsbereich zu bewältigen. „Wir sind das erste Bundesland, dass seit 2014 mit einer Kampagne um Lehrerinnen und Lehrer wirbt“, sagte Bildungsministerin Simone Oldenburg (Linke) am Mittwoch in Schwerin bei der Vorstellung der aktuellen Werbekampagne. Die offensive Suche nach Fachkräften will das Ministerium demnächst auch auf Erzieherinnen und Erzieher ausweiten.