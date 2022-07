ARCHIV - Eine Fahne der Europäischen Union (EU) weht im Wind. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild FOTO: Robert Michael up-down up-down EU Landesregierung will Kontakte nach Brüssel enger knüpfen Von dpa | 13.07.2022, 12:33 Uhr

Nach der auswärtigen Kabinettssitzung Mitte Juni in Berlin geht Mecklenburg-Vorpommerns Landesregierung im Herbst erneut auf Reisen. Wie die Staatskanzlei am Mittwoch in Schwerin mitteilte, wird die Ministerrunde am 26. und 27. September in Brüssel tagen. „Ob Landwirtschaft und Umwelt, Wissenschaft und Forschung, Wirtschaft und Energie oder im sozialen Bereich - die Entscheidungen auf europäischer Ebene haben Folgen für fast alle Bereiche der Landespolitik. Deshalb wollen wir wie schon einmal 2018 gemeinsam in Brüssel tagen, Kontakte knüpfen und Gespräche mit Vertretern der EU führen“, erläuterte Staatskanzleichef Patrick Dahlemann (SPD) das Ziel der Reise.