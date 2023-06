Klara Geywitz Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa up-down up-down Kabinettsberatung Landesregierung tagt auswärts in Berlin: Geywitz zu Gast Von dpa | 20.06.2023, 02:02 Uhr

Die Landesregierung Mecklenburg-Vorpommerns tagt am Dienstag (10.30 Uhr) in Berlin. An der auswärtigen Kabinettsberatung in der Landesvertretung nimmt auch Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) teil. Bei den Sitzungen in der Bundeshauptstadt, die laut Staatskanzlei nun zum dritten Mal stattfinden, stehen auch Themen mit Bundesbezug auf der Tagesordnung.