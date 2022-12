Hotel Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Tourismus Landesregierung plant Abschaffung der Bettensteuer Von dpa | 02.12.2022, 10:44 Uhr

Wirtschaftsminister Reinhard Meyer will Kommunen die Möglichkeit einer Bettensteuer nehmen. „Ich lehne eine Bettensteuer klar ab, denn diese Steuer landet in den allgemeinen kommunalen Haushalten“, sagte der SPD-Politiker am Freitag. Die „Ostsee-Zeitung“ hatte berichtet.