Ukraine-Krieg Landesregierung legt Vorschlag für Energiepreisdeckel vor Von dpa | 23.09.2022, 17:10 Uhr

Das Wirtschaftsministerium in Mecklenburg-Vorpommern hat die Vorstellungen der Landesregierung für einen bundesweiten Energiepreisdeckel konkretisiert. „Für private Haushalte soll für den Umfang einer Menge von 80 Prozent des durchschnittlichen Verbrauchs der Bezugsjahre 2019 und 2020 der Energiepreis als Festpreis ausgestaltet werden“, sagte Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD) am Freitag in Schwerin. Der Vorschlag schließt sowohl Gas und Strom als auch Wärme ein.