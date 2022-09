Intensivstation Covid-Bereich Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild up-down up-down Corona Landesregierung legt Herbst-Winter-Plan gegen Pandemie vor Von dpa | 06.09.2022, 02:20 Uhr

Mecklenburg-Vorpommern wappnet sich für eine neue Corona-Infektionswelle in den kommenden Monaten. Der Herbst-Winter-Plan mit Schutzmaßnahmen zur Eindämmung der Pandemie soll am Dienstag (11.00 Uhr) im Kabinett beraten und beschlossen werden. Danach will Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) in Schwerin das Strategiepapier der Öffentlichkeit vorstellen.