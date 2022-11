Reinhard Meyer Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB/Archivbild up-down up-down Erneuerbare Energien Landesregierung investiert in Wasserstoff-Netzwerk Von dpa | 21.11.2022, 16:23 Uhr

Die Landesregierung in Mecklenburg-Vorpommern hofft, durch die Wasserstoffwirtschaft ihren Standortvorteil in Sachen Erneuerbarer Energien ausspielen zu können. „Wir legen in Mecklenburg-Vorpommern ein besonderes Augenmerk darauf, dass nicht nur Produktionskapazitäten für erneuerbare Energien und grünen Wasserstoff aufgebaut werden, sondern dass wir komplette Wertschöpfungsketten inklusive des Verbrauchs hier im Land errichten“, sagte Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD) am Montag beim Treffen des „Wasserstoffenergieclusters Mecklenburg-Vorpommern“ in Laage bei Rostock. Mit rund 280.000 Euro unterstützt das Land den Verein, der maßgeblich von der Rostocker Apex-Group getragen wird.