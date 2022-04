Abgeordnete während einer Sondersitzung des Landtags von Mecklenburg-Vorpommern. Foto: Jens Büttner/dpa FOTO: Jens Büttner Pandemie Landesregierung: Ende der letzten Hotspot-Maßnahmen Von dpa | 26.04.2022, 15:36 Uhr

Die Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern hat am Dienstag das Ende der letzten noch verbliebenen Corona-Hotspot-Beschränkungen im Bundesland ab Donnerstag beschlossen. Damit fällt zum Beispiel 2G plus in Clubs und Diskotheken weg, ebenso die Maskenpflicht in Theatern, Kinos und Museen, wie Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) nach der Kabinettssitzung sagte. Nach einem Urteil des Oberverwaltungsgerichts in Greifswald gegen die Hotspot-Regelung war am Freitag bereits die Maskenpflicht beim Einkaufen gefallen.