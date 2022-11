Kreuzfahrtschiff «Global Dream» Foto: Jens Büttner/dpa/Archiv up-down up-down Kreuzfahrtschiff Landespolitik erleichtert über Verkauf von „Global One“ Von dpa | 17.11.2022, 18:45 Uhr

Der Verkauf des Kreuzfahrtschiffes „Global One“ wird von den Parteien in Mecklenburg-Vorpommern einhellig begrüßt. „Es wäre nicht vermittelbar gewesen, das fast fertige Schiff, in dem nicht nur mehrere Hundert Millionen Euro Baukosten, sondern viel Herzblut und Know-how stecken, zu zerlegen und zu verschrotten“, sagte FDP-Fraktionschef René Domke am Donnerstag in Schwerin. Es sei das Beste, was passieren konnte.