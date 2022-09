Fahnen von Bündnis 90/Die Grünen wehen im Wind. Foto: dpa up-down up-down Landesparteitag in Rostock Grüne in MV mit neuem Führungsduo Von dpa | 24.09.2022, 15:54 Uhr

Bei der Veranstaltung am Samstag in Rostock wurde der bisherige Co-Vorsitzende Ole Krüger mit 88 Prozent der Stimmen im Amt bestätigt. An der Seite des 39-Jährigen steht künftig Katharina Horn aus Greifswald.