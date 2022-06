ARCHIV - Fußgänger gehen durch die Stadt an geöffneten Läden vorbei. Foto: Thomas Frey/dpa/Symbolbild FOTO: Thomas Frey Kommune Landeskongress berät über Ideen für attraktivere Innenstädte Von dpa | 08.06.2022, 03:49 Uhr

Wie bringt man wieder mehr Leute, Leben und Kultur in die Innenstädte im Nordosten? Mit dieser Frage beschäftigen sich Vertreter von Handel, Firmen, Städtebau und Kommunen beim diesjährigen Landeskongress „Innenstadtentwicklung in Mecklenburg-Vorpommern - Herausforderungen und Chancen“ in Neubrandenburg. Von der Schweriner Landesregierung wollen Innen- und Bauminister Christian Pegel und Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (beide SPD) dazu Stellung nehmen, wie Land und Bund entsprechende Ideen für attraktivere Zentren unterstützen können.