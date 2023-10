Umwelt Landesgewässerschau: Experten und Minister beraten Strategie Von dpa | 19.10.2023, 17:42 Uhr | Update vor 41 Min. Till Backhaus Foto: Jens Büttner/dpa/Archivbild up-down up-down

Fachleute aus der Wasserwirtschaft und MV-Umweltminister Till Backhaus (SPD) treffen sich am Freitag (08.30 Uhr) in Gützkow (Vorpommern-Greifswald). Anlass ist die jährliche Landesgewässerschau für Mecklenburg-Vorpommern. Dabei werden der Zustand der Fließgewässer und Seen nach dem Sommer diskutiert und Maßnahmen besprochen, wie Niederschlagswasser länger in der Landschaft gehalten werden kann. Dies hält Backhaus für nötig, damit das kostbare Nass wieder stärker in tiefere Bodenschichten eindringen und so auch der Grundwasserstand wieder verbessert werden kann. Dabei muss auch auf die jeweiligen Wasserrechte der Bodeneigentümer Rücksicht genommen werden, wie es von den Wasser- und Bodenverbänden hieß.