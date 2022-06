PRODUKTION - Windenergieanlagen stehen auf einem Feld. Foto: Marcus Brandt/dpa/Symbolbild FOTO: Marcus Brandt Energie Landesenergie-Agentur: Mehr Tempo bei Windkraft-Ausbau Von dpa | 14.06.2022, 17:48 Uhr

Die Landesenergie- und Klimaschutzagentur (LEKA MV) erwartet durch Weichenstellungen der Bundesregierung auch für Mecklenburg-Vorpommern wieder deutlich mehr Tempo beim Ausbau der Windstromproduktion. „Wenn die bisherigen Vorschläge rasch in Gesetzestexte münden, dann wird auch die Energiewende wieder an Fahrt gewinnen“, sagte LEKA-Geschäftsführer Gunnar Wobig am Dienstag bei einer Windpark-Besichtigung in Groß Schwiesow (Landkreis Rostock).