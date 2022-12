Kristina Kühnbaum-Schmidt Foto: Markus Scholz/dpa/Archivbild up-down up-down Kirche Landesbischöfin: Brauchen „Liebe, Frieden, Versöhnung“ Von dpa | 24.12.2022, 15:54 Uhr

Nach Aussage der Landesbischöfin der Nordkirche, Kristina Kühnbaum-Schmidt, kann die christliche Weihnachtsbotschaft beim Umgang mit aktuellen Sorgen der Menschen helfen. Sie würde helfen „in einer bedrohten, zerbrechlichen Welt zu leben“, hieß es in ihrer am Freitag veröffentlichten Weihnachtsbotschaft. Das Christuskind verkörpere mit seinem Lebensweg, was die Welt so dringend brauche: „Liebe, Frieden, Versöhnung, Gerechtigkeit.“