Amtsscheune Zarrentin bekommt Landesbaupreis Architektur Landesbaupreis: Amtsscheune Zarrentin doppelt ausgezeichnet Von dpa | 17.10.2022, 18:51 Uhr

Die Amtsscheune in Zarrentin (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ist ein Hingucker und der große Gewinner beim Landesbaupreis 2022. Der Neubau siegte in zwei der acht Kategorien, wie das Innenministerium anlässlich der Preisverleihung am Montag mitteilte. Die Amtsscheune erhielt die Auszeichnung demnach in der Kategorie „Architektur“ und als Nahezu-Null-Energiehaus in der Kategorie „Technische Gebäudeausrüstung“. Wärme und Kälte würden durch oberflächennahe Geothermie sowie durch Strom erzeugt, der zum großen Teil von der eigenen Photovoltaikanlage auf dem Dach stamme.